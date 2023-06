Vriend en familie erg ongerust over vermiste Thomas (20): "Hij raakte in een psychose"

Wat is er vanaf zondagavond gebeurd met Thomas? De vriend en familie van Thomas, ook bekend als Tiger, maken zich nog altijd flink ongerust over de vermiste Engelsman. Hij is sinds zondagavond spoorloos, nadat hij een psychose krijgt en bij het ziekenhuis is afgezet. Daarna is het onduidelijk wat er is gebeurd met de 20-jarige jongen. "We hopen dat hij heel snel, en in goede gezondheid thuis kan komen", vertellen zijn zus Holly en tante Emma.

"We hadden allebei drugs gebruikt", legt Tom uit. Het zou gaan om speed, wat Thomas en zijn vriendje vaker, en ook veel, gebruiken. "Tijdens die avond werd hij paranoïde, en raakte in een psychose. Hij begon dingen te zien die er helemaal niet waren."

"Toen ik hem voor het laatst gezien heb was hij erg in de war en agressief"

Thomas wordt in de buurt van het ziekenhuis met de auto afgezet. De Nederlandse jongen rijdt daarna terug naar de woning in Hoorn, vertelt Tom. "Hij zou mij en wat spullen ophalen, om samen naar het ziekenhuis te rijden. Maar toen we daar aankwamen was hij er niet meer."

Pas op zondagavond rond 23.00 uur, dertig uur nadat Thomas in een psychose raakt, besluiten Tom en de Nederlandse jongen waar ze verblijven om de Engelsman naar het ziekenhuis te brengen. Op deze avond draagt Thomas de hoodie op bovenstaande foto, daarnaast heeft hij paars haar. Tom zelf gaat niet mee. "Toen ik hem voor het laatst gezien heb, was hij erg agressief. We hadden ruzie gekregen en ik voelde dat ik wat afstand van hem nodig had."

Tom en de andere jongen hebben in de uren daarna intensief gezocht naar Thomas, maar kunnen hem niet vinden. Ze besluiten Holly in te lichten om 3.07 uur en gaan naar huis, waar ze bijslapen. Pas 's ochtends wordt de politie ingeschakeld, en leest Holly haar berichten.

Dat de Nederlandse jongen Thomas voor de deur heeft afgezet - en niet meegelopen is het ziekenhuis in om de 20-jarige over te dragen aan een arts of verpleger, en de situatie uit te leggen - is op z'n minst vreemd te noemen. De redactie heeft geprobeerd om de identiteit van de jongen en contactgegevens te krijgen, maar dit is nog niet gelukt.

Ook Holly en Emma, de tante van Thomas met wie hij heel close is, begrijpen niet waarom de jongen uit Hoorn niet mee naar binnen ging. "We weten het niet zeker, maar we denken dat hij onder invloed is geweest en daarom niet mee naar binnen durfde, uit angst om gepakt te worden", vertelt Emma over de jongen. "Want waarom zou je iemand zo achterlaten, om daarna weg te rijden?"

Veel reacties en steun

De tante van Thomas is bekend met het drugsgebruik van de jonge Engelsman. "Dit heeft hij vaker gedaan, maar zoals we nu hoorden hoe zij zich gedragen heeft, zo kennen wij hem niet", legt ze uit. "Dat zou misschien kunnen komen door de drugs zelf, een andere omgeving, of door de andere taal die er gesproken werd. Dat zijn allemaal prikkels die hij misschien niet goed kan verwerken."

Binnen een dag plaatsen ze oproepen op sociale media, die veelvuldig gedeeld worden en veel reacties en steunbetuigingen oplevert voor de familie. Tante Emma heeft contact met de Engelse ambassade in Den Haag, en spreekt namens haar familie in Engeland ook met de Nederlandse politie.

