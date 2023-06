Nog steeds zoek: Thomas vertrok zonder telefoon en geld

Waar is de 20-jarige Thomas, ofwel Tiger? De Engelse man is nog altijd vermist, nadat hij in de nacht van zondag op maandag voor het laatst gezien is bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. De politie heeft wel meerdere tips binnengekregen.

Die tips worden nu onderzocht om te kijken of ze bruikbaar zijn en leiden naar de vindplaats van Thomas.

Inmiddels is er sinds gisteren wel meer bekend over de vermiste 20-jarige man. Zo komt hij uit Engeland en spreekt hij geen Nederlands. Thomas is als vermist opgegeven door een man waarmee hij op reis was.

Verder heeft hij geen telefoon en geld bij zich. Dat maakt het voor de politie ook extra lastig om erachter te komen waar hij is, aldus een woordvoerder. "Het is een urgente vermissing, we hebben onze redenen om ons zorgen te maken", aldus een woordvoerder van de politie.

Wat hij die nacht bij het Dijklander Ziekenhuis deed, waar hij voor het laatst gezien is, kan de politie niet delen. "We hopen hem weer in goede gezondheid aan te treffen."

Hulp van het publiek

De politie geeft aan geen enkel aanknopingspunt te hebben over zijn verblijfplaats. Daarom zijn ze op zoek naar camerabeelden waarop Thomas mogelijk te zien is. "We vragen bewoners rondom het ziekenhuis hun videodeurbel of andere beveiligingscamera's te checken, zodat we een beeld kunnen creëren van waar hij naartoe is gegaan. Het gaat om beelden van 23.15 uur tot 00.30 uur."