Politie op zoek naar vermiste Tiger (20) uit Hoorn

De politie is op zoek naar de vermiste 20-jarige Tiger uit Hoorn. Hij is sinds afgelopen zondag niet meer gezien.

Tiger, ook bekend onder de naam Thomas, is zondag voor het laatste gezien bij het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Het is niet bekend waar hij daarna naartoe is gegaan. Waarom hij bij het ziekenhuis was, wordt nog door de politie onderzocht.

De politie zegt dat Tiger te herkennen is aan zijn paarse haar. Aan de zijkanten is het kort en bovenop is zijn haar langer. Hij droeg zondag een zwarte hoodie met witte letters, een zwarte broek en zwarte schoenen.

Weet je meer over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie.