Gefrustreerde scholier? Brandend examen veroorzaakt bijna bosbrand in Den Helder

Op twee verschillende plekken ontstond vanmiddag brand in de Donkere Duinen in Den Helder. De brandweer had beide brandjes snel onder controle, maar trof op één plek iets opmerkelijks aan: een berg half afgebrande examenpapieren.

Vieren dat de examens voorbij zijn of frustratie vanwege een herkansing? Of gaat het om een oefententamen? Waarom een mogelijke scholier vandaag een berg examenpapieren in de brand stak in de Donkere Duinen van Den Helder is nog een raadsel. Wat wel duidelijk is, is dat het een stuk rampzaliger had kunnen uitpakken dan een simpele onvoldoende. "Dit had veel erger kunnen aflopen", aldus een woordvoerder van de politie. Veel brandweerauto's Na een melding van een brand rond 14.20 uur gaan veel hulpdiensten met loeiende sirenes naar de Donkere Duinen. Bij het blussen wijzen omstanders de aanwezige brandweerlieden op een nieuwe brand in de Donkere Duinen. Daar aangekomen treft de brandweer een fikkende berg papieren aan.

Op de foto's lijkt het te gaan om een examen Engels. De tekst komt overeen examen Engels voor VWO uit 2022 dat online te vinden is. "Die papieren hoorden daar overduidelijk niet thuis", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Wat er verder precies op de papieren staat, kon hij niet zeggen. "We hebben de papieren overgedragen aan de politie. Zij gaan er verder mee aan de slag."

Verbrand examen in Donkere Duinen Den Helder PRIO1 Den Helder

De politie houdt rekening met brandstichting, maar tast verder nog in het duister. "We zijn nog bezig met het onderzoek. Verdere details hebben we nog niet. We zijn in ieder geval ontzettend blij dat het snel geblust was", vertelt een woordvoerder. De veiligheidsregio heeft nog een dringende oproep. "Doe in deze periode van droogte geen gekke dingen met vuur in brandbare gebieden."