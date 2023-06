Campingeigenaar Harry ontdekt duinbrand en slaat meteen alarm: "Ben er nog niet gerust op"

Hij zag de vlammen, schrok en belde meteen de brandweer: campingeigenaar Harry Zut van camping De Zeester was vanmiddag een van de eersten die de grote duinbrand bij Sint Maartenszee zag. De brand was op steenworp afstand van zijn camping. Het vuur is nu uit, maar helemaal gerust is hij er niet op.

Brand bij camping - NH Nieuws

"Het gebeurde tegen de duinen op. Het rookte en ineens kwamen er flinke vlammen die met de minuut groter werden", vertelt Zut. "Dan heb je wel een beetje paniek. Iedereen op de camping heeft meteen zijn auto van de parkeerplek gehaald." De brandweer rukte groots uit, maar kon niet voorkomen dat een gebied van zo'n twee-, tot drieduizend vierkante meter in de as werd gelegd. Uit onderzoek moet nog blijken hoe de brand kon ontstaan, maar Zut heeft alvast een vermoeden. "Het is niet aangestoken in ieder geval. De brand ontstond namelijk dertig meter van het prikkeldraad waar nooit iemand komt. Ik denk dat er glas gelegen heeft. Dat in combinatie met de zon", aldus Zut.

"Het zal een vreemde nacht worden. We gaan er toch even uit om te kijken of het niet oplaait." Harry zut

Zut is opgelucht dat de brand zijn camping niet bereikte, maar er helemaal gerust op dat het vuur niet meer oplaait, is hij nog niet. "Het zal een vreemde nacht worden. We gaan er toch steeds even uit om te kijken. Je weet het niet."