Onzekerheid over F1-race in Zandvoort na 2025: "Gesprekken nog niet gestart"

Het is onzeker of de Dutch Grand Prix ook na 2025 nog gehouden wordt. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het Formule 1-weekend eind augustus, werd duidelijk dat er nog geen gesprekken lopen. Ook van een eventueel wisselsysteem met het Belgische circuit Spa-Francorchamps is geen sprake.

Volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk heeft Zandvoort laten zien dat het een uniek evenement is. "Maar het is niet aan ons. Organisator FOM (red. Formule One Mangement) heeft aangegeven minder races in Europa te willen. Het is dus geen vanzelfsprekendheid dat we na 2025 op de kalender staan. Maar als dat wel gebeurt, in welke vorm is dat dan? Daarover gaan we in gesprek."

Geen afwisseling met circuit België

Er gingen geluiden dat Zandvoort in de toekomst mogelijk jaarlijks afwisselt met het de Grand Prix van België. Maar dat verwijst sportief directeur Jan Lammers naar het rijk der fabelen. "Ik weet niet waar dat vandaan komt. Niet bij ons in ieder geval, en ook in België weten ze van niets. Dus daar hoeven we het niet over te hebben."

De komende editie, van 25 tot en met 27 augustus, worden dagelijks 105.000 mensen verwacht. En hoewel de afgelopen twee jaar uitzonderlijk goed verliepen ziet de organisatie nog wel verbeterpunten.

Zo wordt gehoopt dat er dit jaar nog minder mensen met de auto naar het circuit komen. Vorig jaar was dat 3 procent, en dan ook nog overwegend mensen van de internationale F1-organisatie, de teams en media. "We hebben de teams gevraagd om toch minder gebruik van de auto te maken", aldus Van Overdijk.

Veiligheidsmaatregelen

Een ander punt is veiligheid. Zo werden vorig jaar meerdere vrouwen lastig gevallen. Er komen fysieke meldpunten met vertrouwenspersonen en ook een Whatsapp-nummer om berichten naar te sturen.

"Als je naar iets gaat waar je van houdt, zorg dan dat je wat bijdraagt aan een evenement of sport. En niet dat we ons moeten schamen voor je gedrag. Als er families komen, andere bezoekers, dan moeten die zich op hun gemak voelen", zegt Lammers.