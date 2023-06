Agenten stuiten per toeval op drugslab bij bedrijventerrein De Rijp

De politie heeft afgelopen dinsdag tijdens een surveillance op een bedrijventerrein in De Rijp een drugslab ontdekt. Agenten roken een sterke amfetaminegeur in een van de loodsen. Eenmaal binnen troffen agenten de productie van drugs aan. Een man uit Purmerend van 55 jaar en een 25-jarige man uit Nieuwkoop zijn aangehouden.

Twee agenten stuitten afgelopen dinsdag in De Rijp per toeval op een drugslab. Ze deden een surveillance op het bedrijventerrein De Volger. Bij een loods wilden ze een praatje maken met de aanwezigen omdat zij een sterke amfetaminegeur roken. Amfetamine is een onderdeel van diverse populaire partydrugs, waaronder XTC en cocaïne.

"Tijdens de controle stuitten zij op jerrycans en ketels met chemicaliën", meldt de politie vandaag op Twitter. Ook werd veel cash geld gevonden.

