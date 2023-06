Woning Middenbeemster blijft langer dicht na brandbom, andere woningen weer open

De woningen in Purmerend die voor twee maanden werden gesloten, nadat ze werden getroffen door brandbommen en beschietingen, worden weer opengesteld. De bewoners kunnen dan weer terug naar huis. Een woning in Middenbeemster blijft wel langer dichtgetimmerd.

Alle vier de woningen werden op last van de burgemeester voor twee maanden gesloten nadat zij het doelwit waren in een reeks van schietpartijen en brandbommen.

Het gaat om één woning op de Boeierstraat en twee op de Weverstraat in Purmerend. Ook een woning in de straat Groenveld in Middenbeemster werd gesloten. Die twee maanden lopen op 17 juni af, en dan worden de houten planken weer van de deuren verwijderd. Op één woning na.

Politie-informatie

De woning aan Groenveld in Middenbeemster blijft een maand langer gesloten. "De besluiten zijn op basis van politie-informatie genomen", laat de gemeente Purmerend weten. "Verder kunnen we geen inhoudelijk mededelingen doen in verband met het lopende onderzoek."

De burgemeester sloot dit huis in de Middenbeemster nadat het in de nacht van vrijdag 14 april werd getroffen door een explosief. In een brief die buurtbewoners die niet thuis waren hebben gekregen, en die in handen van NH is, staat dat de explosie is veroorzaakt door een brandbom. De bewoners slapen sindsdien ergens anders. Er loopt een bezwarenprocedure gericht tegen het sluitingsbevel.