"Met een lach en een traan", bakkerij Kees Gutter sluit vandaag de deuren

Vandaag bakken ze bij bakkerij Kees Gutter de laatste broden. Vorige week maakten Els en Greetje Gutter bekend dat zij het faillissement hadden aangevraagd nadat zij financieel het hoofd niet meer boven water konden houden. Na zestig jaar komt er een einde aan het familiebedrijf met zeven vestigingen in de regio Waterland. "We worden bedolven onder de lieve reacties, iedereen komt nog iets kopen", vertelt Els Gutter.

Els Gutter - NH Nieuws/ Mischa Korzec

Door de hoge energieprijzen en te weinig omzet werd vorige week bekend gemaakt dat bakkerij Kees Gutter zijn faillissement heeft aangevraagd. Het nieuws was voor veel klanten een grote schok. Laatste broden Els Gutter haalt vanmorgen de laatste broden door de snijder bij het filiaal in Monnickendam: ''Één van de laatste ja. Na vandaag is het over, het is vervelend.'' De winkel loopt de hele ochtend vol met trouwe klanten die het brood en gebak zullen missen: "We worden bedolven onder de lieve reacties. Iedereen komt nog iets kopen, daar zijn we heel blij mee", zegt Els. Ondanks dat de winkel vandaag sluit, is het een komen en gaan van klanten. Vanmorgen waren de schappen voor negenen al bijna leeg. "Het is echt overweldigend. We hebben natuurlijk niet wat we normaal hebben omdat we minder voorraad in de bakkerij hadden. Dat is allemaal de winkels ingegaan.''

Lach en een traan "Ik ga vooral de slagroomtaartjes missen, die vonden we altijd heerlijk bij Gutter, zegt een klant die voor de laatste keer zijn inkopen doet. "Het is jammer en triest voor ze. Er zit hier niets meer, dus we moeten wel naar de supermarkt. Dit was toch even wat lekkerder. Het is heel erg jammer." "Bij de ene klant schiet je toch even wat meer vol. Of de ene zegt iets liefs, en om de vijf minuten lachen we weer gewoon om een goede grap. Het is echt serieus met een lach en een traan,'' aldus Els. Een andere klant heeft haar twee tassen tjokvol met broden voor haar broer opgehaald: "Ik ging al naar Gutter toen ze op de Fluwelenburgwal zaten, dus ik kom er al vijftig jaar. Het is echt vervelend, vooral voor de Els en Greetje. "Waar mevrouw nu haar brood gaat halen, is nog de vraag: "Ik moet nog even kijken waar ik nu heen ga. Misschien bij Mastenboek, hier op het Noordeinde maar die bakt het dus niet zelf. Ik moet nog even kijken, ik kan nu in ieder geval weer een week verder.''

