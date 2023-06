Winkels bakkerij Kees Gutter tot vrijdag open: "Wees lief voor de medewerkers"

De winkels van bakkerij Kees Gutter blijven tot en met aanstaande vrijdag open. De winkel op Amsterdam Zeeburg is al wel definitief gesloten. Vorige week maakte Els en Greetje Gutter bekend dat zij het faillissement hebben aangevraagd van Bakkerij Kees Gutter. Het zestig jaar oude familiebedrijf met zeven winkels kon financieel het hoofd niet meer boven water houden.

Het nieuws dat het familiebedrijf uit regio Waterland stopt, sloeg in als een bom. Nadat bekend werd gemaakt op de site dat het faillissement van de bakkerij op 9 juni is aangevraagd, stroomden talloze reacties op sociale media binnen.

Kogel door de kerk

De afgelopen dagen werd er per dag gekeken welke winkels er open konden blijven. Vandaag is dan echt de kogel door de kerk en laten eigenaren Els en Greetje Gutter weten dat het vrijdag 16 juni definitief voorbij is.

Op de site van de bakkerij plaatsen ze per dag welke winkels er open zijn. "Wees lief voor de medewerkers, zij kunnen er ook niets aan doen", schrijven ze daar tot slot.