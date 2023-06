Landskampioen VOC gaat Europa niet in: "Ontzettend jammer"

Na een prachtig en succesvol seizoen is het zomerstop voor de handbalvrouwen van VOC. Toch kijken ze bij de landskampioen uit Amsterdam-Noord alweer met een schuin oog naar het nieuwe seizoen. Waar VOC de titel hoopt te verdedigen en er niet voor kiest om Europa in te gaan. "Ik vind dat ontzettend jammer", aldus trainster Rachel de Haze aan NH Sport.

Rachel de Haze coacht VOC aan - Orange Pictures

"Ik ben net bevallen van een dochter", vertelt Rachel de Haze. Het komt dus wel goed uit dat het handbal even stil ligt voor de kersverse moeder. "Het gaat goed, maar het is natuurlijk wel heel intensief. Alles staat in het teken van haar en het is ons eerste kindje." Wisselingen Het is nog niet zo lang geleden dat De Haze met haar speelsters het kampioenschap uitbundig vierde. In sporthal Elzenhagen versloeg VOC grote rivaal Venlo in de finale van de play-offs. Inmiddels is de champagne opgedroogd en is er alweer veel veranderd. "Zeven speelsters uit ons eerste team zijn vertrokken om verschillende redenen. Maatschappelijke carrières waar sommige meiden meer aandacht aan willen geven en er zijn ook een paar meiden vertrokken naar het buitenland om een volgende stap in het handbal te maken." Tekst loopt door onder de video.

Jill Kooij na het behalen van de achtste landstitel met VOC Amsterdam - NH Nieuws

Zo is aanvoerster Jill Kooij volgend seizoen niet meer van de partij. De combinatie topsport en fulltime werken is voor de 27-jarige handbalster uit Oostzaan een te grote opgave. "Heel jammer voor ons", geeft De Haze haar gevoel aan over het vertrek van haar verlengstuk in het veld. "Ze was toch een speelster die altijd voor de winst ging en beschikte over veel ervaring."

"Het kost gewoon veel geld en dat besteden we liever aan onze selectie" VOC-trainster Rachel de Haze

Europa Als kampioen van Nederland mag VOC Europa in, maar de handbaltrots uit Amsterdam-Noord gaat niet doen. "Zoals het er nu voorstaat, doen we het niet. Het kost gewoon veel geld en dat besteden we liever aan onze selectie. Jammer uiteraard, maar van de andere kant is de kans dat je ver komt is gewoon heel klein." Tekst loopt door onder de foto.

Rachel de Haze als coach van VOC - Orange Pictures

Waar veel speelsters vertrekken krijgt De Haze ook vier nieuwe aanwinsten. Zo komt Naomi Gooyers over van SEW, jeugdinternational Alieke van Maurik maakt de stap van Quintus naar Amsterdam. Verder keert de gestopte Tess van Buuren weer terug na een zwangerschap en ook sluit de 15-jarige Sophie Exterkate aan bij de selectie van De Haze. Doelen "Het is op dit moment lastig om concrete doelen voor volgend seizoen uit te spreken, maar ik vind dat wij wel mee moeten doen om de prijzen. We hebben gewoon een heel ander team dan vorig seizoen. Ik zie het als een mooie uitdaging om weer een sterk VOC te bouwen." De eerste training staat gepland op 31 juli en in het eerste weekend van september spelen we al de eerste competitiewedstrijd. "Een erg lange voorbereiding hebben we dus niet", vertelt de Haze over de aankomende tijd.