Moeten we ons in Noord-Holland zorgen maken over cyberaanvallen uit Rusland?

Sluizen, havens, onderzeekabels, maar ook Schiphol. Stuk voor stuk interessante Noord-Hollandse doelwitten voor kwaadwillende hackers en buitenlandse inlichtingendiensten. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne, nemen de digitale aanvallen toe. Ook op Nederland, maar hoe zit het met onze verdediging?

"Ik slaap er af en toe slecht van", geeft cybersecurity-expert Sijmen Ruwhof toe. Vorige week was het weer raak. Russische DDoS aanvallen legde de websites van meerdere havens in Noord-Holland plat. Die aanval was dan wel kinderspel volgens de expert, maar we hebben ontzettend veel kritische infrastructuur in de provincie. "En die is lang niet altijd goed genoeg beveiligd", vindt hij. "In de hackerwereld is het uitgangspunt dat je met genoeg kennis, tijd en geld alles kan hacken wat je wilt." Dreiging uit Rusland Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ziet een toename van het aantal cyberaanvallen op Nederland sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. De aanvallen kunnen uit alle hoeken komen, maar volgens de experts van het NCSC komt het offensief voornamelijk uit China en Rusland. Tekst gaat door onder de foto

"Die zijn erg geïnteresseerd in het in kaart brengen van onze kritische infrastructuur", legt Ruwhof uit. Bij China draait het meer om het vergaren van een economisch voordeel, maar Rusland is op dat gebied bezig met oorlogsvoering. Cybersecurity-expert Ricky Gevers maakt zich minder zorgen. Ondanks dat de frequentie van de Russische aanvallen is toegenomen, heeft het nog niet voor grote problemen gezorgd. "Ze geven wel een duidelijk signaal af", zegt Gevers. "Maar ze zetten nog niet echt door." Slagader voor het internet Een van de interessantste doelwitten voor cyberaanvallen, is voor veel Noord-Hollanders onbekend. Bij IJmond en Beverwijk komt een van de belangrijkste kabelverbindingen tussen Engeland, Nederland en de rest van de wereld binnen. De Atlantic Crossing-1. Een slagader voor internetdiensten in West-Europa. "Als ze die kapot weten te krijgen, dan zit je in de penarie", aldus Ruwhof. "Dan heb ik geen idee hoe groot de impact kan zijn." Dat kan ook voor een domino-effect zorgen, vult Gevers aan. "Gaat de ene kabel kapot, dan moet alle data via een andere kabel", legt hij uit. Maar die raakt dan weer snel overbelast. Schiphol "Daarnaast is Schiphol het belangrijkste punt van infrastructuur in de provincie", merkt Gevers op. Nu maken beide experts zich niet gelijk grote zorgen om de digitale veiligheid van de op een na grootste luchthaven in de Europese Unie. "Maar ook Schiphol heeft allerlei computersystemen die je in de war kan schoppen", aldus Ruwhof. "Een vijandige inlichtingendienst krijgt dat wel voor elkaar." Tekst gaat door onder de foto

Nu zal Rusland niet zomaar aanvallen. "Want dan heb je flinke ruzie", aldus Ruwhof. "Maar het kan wel, en dat blijft eng." Beide experts onderschrijven dat de digitale dreiging in Nederland is verhoogd sinds de oorlog in Oekraïne. De cybersecurity in ons land staat op scherp. Wanneer gaat het fout? Rusland is namelijk erg bekwaam op het gebied van cyberaanvallen, weet Gevers. Hij zit te wachten op het moment dat Rusland een grote cyberaanval uitvoert. "Misschien wachten ze op een geschikt moment", vraagt hij zich hardop af. "Of hebben we ze toch overschat?" Ruwhof schrikt nog regelmatig van de huidige beveiliging van onze kritische infrastructuur. "Vaak moet er eerst iets gebeuren, voordat we de beveiliging opschroeven. "We zijn afgesteld op vredestijd, maar Nederland wordt door het leveren van wapens steeds meer betrokken bij de oorlog met Rusland." Volgens Gevers is digitale beveiliging tot nu toe wel voldoende, maar ze zijn nog nooit tot het uiterste getest. Je ziet in de laatste jaren dat die beveiliging ook wel flink is opgeschroefd, we zijn ten slotte een van de meest digitale landen ter wereld", legt hij uit. "Maar of het voldoende is, daar kom je pas achter als het fout gaat."

