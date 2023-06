Russische hackers leggen websites havens Den Helder en Amsterdam plat

"Onze website heeft er enige tijd uit gelegen", zegt Cas Gerritsen van de haven van Den Helder tegen NH. "Het begon op 6 juni, hoogstwaarschijnlijk ergens op de middag. 's Avonds kwamen we er pas achter."

De havendienst heeft direct actie ondernomen en heeft de oorspronkelijke service van de website overgezet op een andere. "Vanaf toen waren we weer bereikbaar. Ik denk dat de website er ongeveer 18 uur lang uit lag."

Ook de haven van Amsterdam bevestigt de aanval op hun website. "Dinsdag 6 juni heeft de website er ongeveer anderhalf uur uit gelegen", zegt Marcella Wesseling, woordvoerder van de haven van Amsterdam. Het heeft geen grote invloed op het reilen en zeilen van de haven, zoals de sluisplanning. "Het heeft alleen impact gehad op onze nieuwsvoorziening."

IJmuiden kan vooralsnog geen reactie geven. Onduidelijk is of ook de website van hun haven getroffen is.

Pro-Russische hackers

Volgens RTL Nieuws eist een Russische hackersgroep de aanval op. Het zou gaan om NoName057(16), als reactie op het Nederlandse idee om tanks naar Oekraïne te sturen.