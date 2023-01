Wat hebben twee Russische schepen in de haven van Velsen-Noord te zoeken?

Er liggen twee Russische vrachtschepen in Zijkanaal A in Velsen-Noord: de Arctic Spirit en de Atlantic Lady. Het roept de vraag op: mogen Russische schepen hier eigenlijk wel (weer) komen?

Als straf voor de oorlog in Oekraïne sinds april vorig jaar zijn EU-havens eigenlijk 'gesloten voor Russische vaartuigen'.

Vanaf de weg in Velsen-Noord zijn de schepen niet te zien, maar via de website MarineTraffic is het komen en gaan van scheepsverkeer goed te volgen. Ook valt te vinden dat Arctic Spirit en Atlantic Lady al ruim anderhalve week in Zijkanaal A liggen. Dat ligt tussen de Velsertunnel en de Wijkertunnel in.

Deze Russische schepen liggen hier niet illegaal: ze vallen onder de uitzonderingsregels, meldt Port of Amsterdam. "Ze hebben ontheffing in verband met de aard van de lading, namelijk bevroren voedsel zoals vis."

Het is sinds de EU-sancties van april wel vaker gebeurd dat Russische schepen met landbouw- of voedselproducten in Nederland aanmeren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt zelfs bij hoe vaak dat gebeurt: "De teller staat op 53", laat een woordvoerder weten.