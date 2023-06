Schotten terras op Grote Markt moeten weg: "Heel jammer, was een dure investering"

Als het aan Jouw Haarlem ligt verdwijnen de doorzichtige schotten, die horecaondernemers gebruiken om hun terras af te schermen, liever vandaag dan morgen. De doorzichtige afscheidingen mogen volgens de politieke partij niet en het is geen gezicht op de Grote Markt.

Aan deze zijde staan normaal de schotten - Michael van der Putten/NH Media

Bij horecagelegenheid Bambu op de Grote Markt staan de schotten opgevouwen aan de kant. Normaal zorgen de zes doorzichtige afscheidingen ervoor dat de 'gasten lekker uit de wind kunnen zitten.' "We vinden het heel vervelend dat de schermen weg moeten", zegt leidinggevende Kai Houthuizen. "We hebben die schermen gekocht en dat was een grote investering. Nu zouden ze weg moeten, dat is heel erg jammer."

"Het voelt een beetje alsof na corona de gemeente er weer bovenop gaat zitten" Kai Houthuizen, restaurant Bambu

De schermen zijn nu niet opgesteld door de commotie en Kai vindt de gang van zaken jammer. "Het voelt een beetje alsof nu na corona de gemeente er weer bovenop gaat zitten." De schotten moeten ook weg, onder andere omdat anders ambulances niet over de Grote Markt kunnen rijden. "Maar", vervolgt Kai. "Volgens mij was er nog genoeg ruimte voor hulpdiensten en als je op de Oude Groenmarkt kijkt, blijft er ook heel weinig ruimte over. Al die regels maken ondernemen minder interessant. Het werkt afstotend." Tekst gaat door onder de foto.

Zo stonden de schotten bij Bambu - Moussa Aynan, Jouw Haarlem

Moussa Aynan van Jouw Haarlem stelde gisteren de vragen over de vensters in het vragenuurtje en is voornemens dat de schotten weg moeten. "We hebben met elkaar afgesproken dat terrasschotten alleen direct aan de gevel bevestigd mogen worden. Zo staat het ook in de verordening", reageert hij.

"Er zijn afspraken waar horeca-ondernemers zich aan gecommitteerd hebben" Moussa Aynan, Jouw Haarlem