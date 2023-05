Dinertje om middernacht? De 24-uursvergunning geeft horeca vrijheid

"Echt te gek dat we deze vergunning hebben gekregen", reageert Thomas Adamidis, oprichter van het Skatepark. "Het was spannend of we de vergunning zouden krijgen, omdat we nog niet de juiste horecavergunning hadden. Gelukkig kregen we net op tijd de juiste horecavergunning, waardoor we de 24-uursvergunning konden aanvragen. Nu hebben we ze allebei. Heel fijn."

Nooit meer dicht

"We gaan nu nooit meer dicht", lacht Thomas vervolgens. "Nee, het is vooral fijn om de vrijheid te hebben dat als er een keer een technofeestje wordt georganiseerd, je door kan tot 6.00 uur. We bekijken dat per evenement."

Tekst gaat door onder de foto.