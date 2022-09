CLUB3 blaast nieuw zuurstof in Haarlems nachtleven: "Hopelijk met 24-uursvergunning"

Een boilerroom, exporuimte, maar toch vooral een nieuwe nachtclub. CLUB3 opent binnenkort haar deuren in Haarlem. Het Patronaat Café, dat in de rechtervleugel zat van de gelijknamige poptempel, heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe dansvloer. De club moet het nachtleven in de stad een nieuwe boost geven.

Het is nog niet af, maar van het bekende Patronaat Café is weinig meer over. "We hebben er een state of the art nachtclub gebouwd, met ontzettend gave verlichting dat in patronen over de wanden en plafond loopt", zegt Jip Klompenhouwer van Patronaat. "Daarnaast hebben we de twee ruimtes erboven ook aangepakt."

Boilerroom

De rookruimte, die een verdieping boven het café zat, is weg. Daar zit nu een boilerroom. "Dat is een speciaal ingerichte ruimte waar dj's live sets kunnen streamen, die via internet te volgen zijn", legt Klompenhouwer uit. "En de verdieping daarboven wordt een expositieruimte met een balkon, vanwaar je de boilerroom in kunt kijken. Zo hebben we drie lagen, vandaar CLUB3."

