Zeilers Ronde om Texel wacht grote uitdaging op Waddenzee: 'Varen of klunen'

De Ronde om Texel is in ruim 44 jaar tijd uitgegroeid tot 's werelds grootste catamaran- en regattarace. Vandaag strijden er weer veel catamarans, windsurfers en wingfoilers op de wateren rondom Texel om de eer met als doel zo snel mogelijk om het eiland Texel te varen. Het wordt waarschijnlijk een zonovergoten editie, want de weersvoorspellingen zijn fantastisch.

De Ronde om Texel kan rekenen op 300 vrijwilligers. "We hebben geen problemen gehad om deze weer bij elkaar te krijgen. De Ronde om Texel is een begrip. Iedereen is dolenthousiast, het is één grote familie."

De race kon vanwege de coronapandemie een paar jaar niet doorgaan. "Dat was een drama. We hebben toen twee edities moeten overslaan. Dan gebeurt er ook helemaal niets. Ik ben nu vier jaar voorzitter, maar bij twee ronden actief voorzitter."

De starttijd wordt vanmorgen om 7 uur bepaald. "Dan vragen we gegevens op over het tij, de windverwachting en andere zaken. We willen natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers over die droogte krijgen. Het gaat ons niet om de snelste ronde. Want dat is toch maar één boot. Het gaat ons om die andere tweehonderd deelnemers. We willen iedereen een fijn gevoel geven. Dat betekent dat we ze de kans willen geven om het eiland te ronden."

In de Waddenzee zijn veel zandbanken. En vooral als het laag water is, komen daar delen droog te staan. "Als het goed is, hebben de zeilers een gang als een kogel. Alleen aan de oostkant wordt het wel een 'dingetje'." Het is de bedoeling dat de zeilers dus op tijd de VC-boei passeren. Want anders moeten ze terug varen.

De weersvoorspellingen zien er goed uit. "Alleen de wind komt uit het oosten. Dat vind ik persoonlijk niet zo leuk. Dat betekent dat de deelnemers met halve wind moeten starten. Om te zeilen is dat geweldig, want dat is 'klappen' met dat spul." Alleen een oostenwind zorgt ook voor iets minder water. "Vooral aan de oostkant bij de VC-boei kan het zijn dat de deelnemers moeten klunen", zegt Schouwstra met een lach.

"Het is misschien maar zestig centimeter. Maar dat is het verschil tussen lopen of dobberen"

De Ronde om Texel wordt jaarlijks in juni gevaren. "Dat doen we op een dag dat er ook springtij is. Dan is er extra water. Het is misschien maar zestig centimeter, maar dat is het verschil tussen lopen of dobberen." De surfers, die een kwartier na de catamarans van start gaan, zullen waarschijnlijk minder problemen hebben. Zij kunnen met hun plank wel over de zandbanken lopen.

"Het is gevaarlijk als we de surfers eerder laten vertrekken. Want als er eentje valt, steekt hij alleen met zijn hoofd uit boven het water. En dan komt er een vloot van 200 catamarans achter aan. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk."