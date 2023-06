Nog even geduld met dit tropische weer: Hoorn snakt naar komst stadsstrand

In de brandende zon wordt er in Hoorn hard gewerkt om de laatste hand te leggen aan het eerste stuk stadsstrand. Eind deze maand gaat het open. En in Hoorn kunnen ze dit tropische weekend bijna niet meer wachten. "Ik heb er enorm veel zin in."

Eerste deel Hoornse stadsstrand over paar weken open

In de laatste dagen verandert er veel. Het sportpark wordt gebouwd en speeltoestellen zijn geplaatst. De laatste inrichtingswerkzaamheden vinden nu plaats. Waar sommige Horinezen niet meer kunnen wachten, weet de ander nog wel wat geduld op te brengen.

"Dit weekend zijn ook de Hoornse stadsfeesten en voor verkoeling kunnen we nog naar Schellinkhout", redeneert Horinees Jan van der Gracht. "Er zal veel toerisme op afkomen. We zullen kijken hoe dat allemaal gaat. Ik ga er wel elke keer even kijken."

'Iedere dag langs om te kijken'

En daarmee is hij niet de enige. Langs de bouwhekken verzamelt zich publiek. "Ik kom hier iedere dag", zegt een omwonende. "Ik ben heel nieuwsgierig en als we zoals vandaag weer een brief krijgen dat ze beginnen met het trekken van de damwanden, dan kom ik kijken."

Aan het einde van deze maand gaat het eerste deel van het strand officieel open. "We hebben bericht gekregen dat we er op 22 juni al op kunnen", zegt een omwonende. "Officiële openingen zijn altijd wat later, dan kunnen er nog wat kinderziektes worden weggewerkt", grapt hij.

Tijdens het warme weekend, als het wel 28 graden kan worden, moeten de bewoners van Hoorn nog even ergens anders verkoeling zoeken. Van der Gracht: "Het water is nog maar een graad of 14, dus dat wordt dan wel een frisse duik."