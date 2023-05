Honden krijgen eigen stukje stadsstrand in Hoorn, met opruimplicht

Goed nieuws voor alle honden die van het strand houden: bij het Hoornse stadsstrand komt aangrenzend een apart stukje zwemstrand voor de viervoeters. Ze moeten wel nog even wachten: het hondenstrand gaat in de zomer van 2024 pas open.

"Omdat er behoefte is aan een plek waar honden los kunnen lopen, hebben we direct grenzend aan het stadsstrand een losloopgebied voor honden met opruimplicht aangewezen", zo schrijft het college van Hoorn in een raadsbrief. Op deze plek, even ten zuiden van de strekdam bij het strandpaviljoen, mogen honden ook het water in. Want op sport- en speelplekken en het stadsstrand zelf mogen honden niet komen. Dit om te voorkomen dat het strand- en zwemwater vervuild raakt met hondenpoep. Ook is het een risico voor de zwemwaterkwaliteit. Op de wandel- en fietspaden van het stadsstrand mogen honden aangelijnd rondlopen. De wens voor een apart hondenstrand is er al langer. Een aantal jaar terug pitchten bewoners hun ideeën via het platform 'Voor een Mooie Stad'.