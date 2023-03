Hoorns stadsstrand krijgt een foodtruck én een strandpaviljoen

Elle Mol, eigenaar van Sportcafé Zwaag en café de Harmonie, ziet zijn strandpaviljoen al helemaal voor zich. "We dubben nog over de naam. We hebben een reclamebureau in de hand genomen om ons daarbij te helpen. De inkt onder het contract is ook nog nat, dus we hebben nu de tijd om ons daarop te focussen."

Mansur Mihanpour heeft een mobiel verkooppunt bij winkelcentrum De Korenbloem in Zwaag en kan vanaf de zomer van start met zijn foodtruck, die het hele jaar open mag blijven. Op het strandpaviljoen moet langer worden gewacht. "April 2024 moet alles staan. We hebben dus nog een jaar, maar een jaar is ook zo voorbij", aldus Mol.

De horeca-ondernemer wil het hele jaar door open zijn. Voor lunch en diner, maar ook voor feesten of vergaderingen. En als je verder op het strand kijkt, zie je dat het steeds meer vorm begint te krijgen.

