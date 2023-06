Ineens stond hordeloper Timme Koster tussen de wereldtoppers: "Geschenk uit de hemel"

Een dag van tevoren hoorde Timme Koster dat hij mocht meedoen met de prestigeuze FBK Games. De 20-jarige hordeloper uit Egmond aan den Hoef was verreweg de jongste deelnemer en stond voor het eerst tussen de wereldtoppers. "De wedstrijd ging helemaal niet goed, maar de ervaring was het helemaal waard. Het was echt heel vet!"

Een dag voor de wedstrijd belde zijn coach Sven Ootjers hem op dat hij alsnog naar Hengelo mocht afreizen voor de FBK Games. "En ineens stond ik tussen de grote namen. Het is super-onwaarschijnlijk dat ik daar tussen mocht lopen. Het niveau was zo hoog. Dus dit was eigenlijk een geschenk uit de hemel."

"Het was allemaal best wel onverwachts", zegt Koster, die afgelopen zondag eigenlijk een gewone hordetraining op het programma had staan. "Mijn trainer had de wedstrijdleiding gebeld dat ik 13,65 seconden had gelopen. De race zat al vol dus ik stond op de reservelijst."

Vanuit Egmond vertrok Timme halsoverkop richting Hengelo. Hij zat twee uur in de auto en zijn ouders, neef en oom gingen mee haar het stadion. "Ik weet niet hoe ze aan kaarten zijn gekomen, want het was uitverkocht", lacht Koster, die nog nooit in zo'n grote wedstrijd had gelopen. "Ik was best wel relaxed. Alles was helemaal nieuw. In de warming-up was ik echt heel goed zelfs. Maar op het moment dat ik werd omgeroepen, gebeurde er ineens zoveel. Ineens waren de grootste hordelopers van de wereld de tegenstanders waar ik tegen moest racen. Ik voelde niet veel zenuwen, maar onbewust waren ze er zeker."

Tip van de kampioen

Koster zat in baan 1 en rechts van hem zag hij alle grote namen ook in het startblok zitten. Grant Holloway, de één na snelste man ooit op de 110 meter horden, is één van zijn idolen en stond vlak naast hem. "Achteraf ben ik nog even naar hem toegelopen. Hij is een hartstikke aardige gast en hij gaf mij zelfs een tip. Ik zei dat ik een beetje zenuwachtig was, omdat het mijn eerste grote race was met zoveel publiek. Zijn tip was om je in het startblok af te sluiten en de proefstart te doen alsof je op de warmloopbaan bezig bent."

