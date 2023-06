Nadine Visser piekt op juiste moment; haalt WK- en olympische limiet bij FBK Games

Nadine Visser is met een goed gevoel begonnen aan het outdoor-seizoen. De hordeloopster uit Hoogkarspel haalde bij de 100 meter horden en tweede plaats. Ze kwam na 12,71 seconden over de streep, dat leverde haar een WK en olympisch ticket op.

Het had nog mooier kunnen eindigen voor Visser, want ze liep lange tijd vooraan in de race. Ze werd echter in de laatste meters nog afgetroefd door Nia Ali. Na afloop heerste vooral tevredenheid. "Ik ben nog nooit zo goed gestart", vertelde ze na afloop bij de NOS.

Tekst gaat verder onder de tweet.