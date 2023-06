Hoorn zet puntjes op de i voor Stadsfeesten en houdt rekening met tropische temperatuur

De Hoornse Stadsfeesten zijn inmiddels echt een begrip geworden. Tijdens het evenement, dat in 1998 werd opgericht, wordt er op verschillende locaties in de stad opgetreden. Bands van binnen en buiten de regio zullen onder andere optreden op de Roode Steen, Kerkplein en het Koepoortsplein.

Organisator Theo Viset heeft een paar drukke weken achter de rug qua voorbereidingen. "Je bent er bijna dag en nacht mee bezig", licht de 'Mister Stadsfeesten' toe. "Ik word gemiddeld om 04.00 uur wakker, en dan vul ik mijn to-dolijstje voor de dag in. Op m'n telefoon die naast m'n bed ligt."

Viset, die bijna zeventien jaar betrokken is bij het vieren van de Stadsfeesten, spreekt van een grote groep vrijwilligers die het evenement organiseren. "Van bestuur tot mensen bij de podia", zegt hij. "Sommigen zijn er nieuw bij gekomen, wat superleuk is. En anderen zoals ik doen al jaren mee."

Westfries Museum

Nieuw dit jaar zijn optredens in het Westfries Museum, waar twee zalen beschikbaar zijn gesteld. "Het museum is omgedoopt tot Westfries Museum XL. En XL staat voor extra leeg." Het pand aan de Roode Steen, dat onlangs volledig leeggehaald werd voor een grootschalige renovatie en uitbreiding, wordt gebruikt voor onder andere de Poetry Slam, onder leiding van de Hoornse stadsdichter Levi Noë.

Tropische temperaturen

Waar ook rekening mee gehouden moet worden is de temperatuur dit weekend. Het kwik kan vandaag de 25 graden aantikken, en dit weekend zijn zelfs tropische temperaturen voorspeld. De organisatie houdt hier al een week rekening mee, vertelt Saida Voet van de organisatie.

Via de sociale mediakanalen van het evenement wordt opgeroepen om jezelf goed in te smeren, en genoeg te drinken. In de horecazaken en naast de podia zijn genoeg plekken om water en ander drinken te kopen, maar bezoekers van de Stadsfeesten kunnen dit ook zelf vanuit huis meenemen. Daarnaast zijn er veel schaduwplekken in de stad, waar de zon gemeden kan worden.

De gemeente Hoorn is gevraagd of de speciale palen met zonnebrandcrème in de binnenstad geplaatst konden worden. "Maar die zijn er nog niet, en komen pas aan het einde van de maand aan", licht Saida toe. "Daarom kan iedereen die vergeten is te smeren naar het informatiepunt op het Kerkplein komen. Daar zullen we zonnebrandcrème uitdelen."

Live verslag

De Hoornse Stadsfeesten beginnen vanavond om 20.00 uur. Verdeeld over tien locaties in de binnenstad zullen West-Friese artiesten, en muzikanten van buiten de regio optreden. Het hele programma is te vinden op de website van de Stadsfeesten. WEEFF staat met een eigen studio dit hele weekend op het Kerkplein, van waar live verslag wordt gedaan van het evenement in de stad.