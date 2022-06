Binnenstad loopt vol op eerste avond Hoornse Stadsfeesten, karaoke groot succes

Theo Viset, voorzitter en programmeur van het festival, had voorafgaand aan de eerste dag nog wel een korte nacht. "Er moest nog heel veel gebeuren. Normaal hebben we acht maanden de tijd om het te organiseren, nu wisten we pas eind februari dat het mocht. Voor we echt goed op gang waren, was het half maart. Dan heb je minder dan drie maanden."

Het was ook wel weer even wennen, bekent Viset, nu het festival drie jaar stillag. Hoewel ze afgelaste edities wél gewoon organiseerden. "In 2020 hadden we bijna de hele programmering al klaar. En dan mag het niet. In september zouden we daarvoor in de plaats van alles doen en toen mocht dát niet."

Het publiek heeft het festival gemist: "Drie jaar thuiszitten, dat is toch anders. Ik heb vooral de gezelligheid gemist. Lekker onder de mensen."

Stadskaraoke

Op de eerste avond viel met name de Stadskaraoke in de smaak. Sinds een aantal jaar een terugkerend onderdeel op het festival: een karaoke op de Roode Steen, onder begeleiding van een liveband. "Het beste podium van de avond! Ik heb hele leuke liedjes gezongen", vertelt een meisje als ze van het plein afloopt.

Ook een andere voorbijganger waagde zich aan een aantal meezingers. "Karaoke is altijd goed. Vooral als je tussen een groot publiek staat. Dan valt het toch minder op, als je wat minder zuiver zingt."

WEEFF Radio vanaf Hoornse Stadsfeesten

WEEFF Radio doet het hele weekend verslag vanaf de Hoornse Stadsfeesten, op de radio en online. Vanuit een locatiestudio, naast het podium bij het Kerkplein wordt het hele weekend live radio gemaakt. Meeluisteren en kijken kan het hele weekend via 103.9FM of via weeff.nl/live.