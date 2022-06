Organisatie kijkt tevreden terug op Hoornse Stadsfeesten: "Het was een super-editie"

Hoorn beefde afgelopen weekend op zijn grondvesten tijdens de Hoornse Stadsfeesten. Over het hele weekend speelden verschillende bands uit de stad en de regio. Organisator Theo Viset kijkt na drie Stadsfeesten-loze jaren tevreden terug op de afgelopen editie. “ik denk dat we met z’n allen een heel mooi weekend hebben neergezet”, vertelt Theo.

Theo beleefde naar eigen zeggen een korte nacht voor de editie van dit jaar. "Er moest nog heel veel gebeuren", vertelde hij eerder aan NH Nieuws. "Normaal hebben we acht maanden de tijd om het te organiseren. Nu wisten we pas eind februari dat het mocht. Voor we echt goed op gang waren, was het half maart. Dan heb je minder dan drie maanden."

Op meerdere plekken in de stad kon je afgelopen weekend kijken naar optredens van artiesten uit de stad en de rest van de regio. Zo konden bezoekers kijken naar optredens op onder andere De Roode Steen, het Kerkplein, het Koepoortsplein, de Veemarkt en de Statenpoort.

De organisatie is tevreden. Ook het weer van afgelopen weekend zorgde ervoor dat er veel bezoekers naar de stad kwamen. "Het weer was ons goed gezind", zegt Theo. "Als het te warm is gaan mensen wellicht andere dingen doen. Dit was precies goed genoeg qua temperatuur om naar een festival te gaan."

103 acts

De korte voorbereidingstijd betekende ook dat de organisatie minder tijd had om te communiceren met de vele acts die tijdens de Stadsfeesten geprogrammeerd staan. Toch is alles, op wat technische problemen na tijdens de slotact op de Roode Steen, in goede banen geleid.

"We hebben zoveel partijen om rekening mee te houden", vertelt organisator Theo Viset. "In totaal stonden er dit weekend 103 acts op verschillende podia. Maar we hebben bijvoorbeeld ook te maken met onze sponsoren, en natuurlijk ook met de gemeente. Daar moet je allemaal mee communiceren, om te kijken wat er nodig is. Het duurt even voordat dat op de rit is."

Een hoogtepunt van het afgelopen weekend is moeilijk te benoemen, vindt Theo. Niet alleen omdat iedere act een andere dynamiek met zich meebrengt, maar ook omdat veel acts op een andere locatie staan. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de grote acts op de Roode Steen, maar bijvoorbeeld ook de kleinere optredens in de Statenpoort. Het is dan heel moeilijk om er iets uit te lichten. De hele dynamiek van zo'n weekend is gewoon supergaaf."

Stadsgedicht en uitzending

Stadsdichter Levi Noë schreef een speciaal gedacht voor de Hoornse Stadsfeesten, waarin hij beschrijft wat er allemaal in het weekend gebeurt. "Heel de stad die komt tot leven als het weer het weekend is van juni. Want in de stad is er een feestje, maar hoe het danst is aan jullie. Dat is Hoorn, zien en kijken en er is voldoende keuze voor een ieder. Want samen is zoveel leuker bij het zingen van een liedje", aldus de stadsdichter.

WEEFF Radio was het hele weekend aanwezig met een locatiestudio op het Kerkplein in Hoorn. Niet alleen werden er verschillende optredens uitgezonden, maar ook kwamen er artiesten die op de Hoornse Stadsfeesten optraden langs om te praten over hun muziek en projecten. Alle interviews zijn hier terug te vinden.

Volgend jaar keren de Hoornse Stadsfeesten terug op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni.