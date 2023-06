Drugsproblemen kinderen spelen in heel Hollands Kroon: 'Dochter met de dood bedreigd'

Het verhaal van Ingo wiens 15-jarige dochter verstrikt raakte in drugsdeals , maakt veel los bij Noordkoppers. Een moeder zag haar dochter een vergelijkbaar pad opgaan. "De problemen zijn groter dan omgeschreven. Een op de drie mensen in mijn omgeving koopt wel wiet of andere troep."

Volgens Incluzio, een andere hulporganisatie, is eenzaamheid een belangrijke reden dat jongeren gaan gebruiken. In een schriftelijke reactie zeggen zij: "Incluzio denkt dat het gebrek aan perspectief bij jongeren kan bijdragen aan hun stemming, waardoor ze eerder middelen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld het moeilijker vinden van huisvesting, financieel rond kunnen komen en gebruik van social media kunnen tot eenzaamheid leiden."

Ronald Hein is werkzaam bij Link, een organisatie die zich inzet voor jongeren in Hollands Kroon. Hij ziet dat op scholen veel handeltjes plaatsvinden: "Met name handel in vapes is wijdverbreid op scholen. Jongeren denken dat het geen kwaad kan en er valt een beetje geld mee te verdienen. Niet veel, maar toch geld. Het kan een opstapje zijn naar roken en drugsgebruik, dat is zorgelijk."

"Op de scholen zitten in iedere klas wel drie van die dealers", vertelt de moeder. “Die pubers zijn heel onzeker, ze willen graag ergens bij horen. Zo’n dealer doet dan eerst heel aardig tegen je, zo van: 'wil je ook eens proberen?'. Daarna wordt het steeds meer. Ze bieden je dan ook van alles op de pof aan: je mag nu vast wat nemen en later betalen. Als je niet betaalt, gaan ze psychische druk uitoefenen en dreigen."

Zelf woont ze met haar gezin in Anna Paulowna en volgens haar zijn de problemen daar net zo groot zijn als rond Wieringen en Wieringerwerf. En het gaat niet alleen om handel in sigaretten en vapes, ze ziet ook hoe er in de omgeving tot aan Schagen gedeald wordt in pillen, cocaïne en, een nieuw fenomeen, het hoestdrankje Lean.

Haar dochter gebruikt af en toe wiet. Moeder laat het toe omdat haar dochter ADD heeft en de wiet haar kalmeert. Ook laat ze het toe omdat haar dochter dan in ieder geval met haar blijft praten: "We zijn thuis heel open en eerlijk, dat vind ik belangrijk want dan blijven ze me wel dingen vertellen. Mijn dochter belde bijvoorbeeld een keer op met: 'Mam, ik blijf vannacht op straat slapen. Maar het is maar 1 nachtje hoor.'"

De moeder weet goed hoe dealers druk uitoefenen op kinderen, omdat dit precies is wat haar dochter overkwam. "Ze is bedreigd dat ze vermoord zou worden. Ze slaapt nog steeds met het licht aan omdat ze angstig is."

Ronald Hein: "Er mag meer voorlichting gegeven worden hoe zulk soort systemen werken, dat je er langzaam in gezogen wordt". "Preventie moet je aanpassen, zodat jongeren weerbaarder gemaakt worden, in plaats van alleen maar informatie strooien."

Ook dat is een van de tactieken die de dealers toepassen, vertelt ze: "In die lolly's en snoepjes zitten stoffen die het effect van softdrugs hebben, alleen dan met een kortere roes van ongeveer een uur. Soms lijken ze op snoepjes van bekende merken. Daarom nooit een snoepje van een vreemde aannemen."

Een andere kennis uit Den Oever is zelf nog scholier. "Zij kreeg een keer een lolly aangeboden op weg naar haar school in Hoorn door een paar jongens. Daar bleken softdrugs in te zitten, dus ze kwam heel relaxed aan op school, zullen we maar zeggen."

De verhalen die ze aanhaalt komen uit de hele regio Hollands Kroon. Een kennis uit Wieringerwaard was ineens zijn dochter kwijt. Verstrikt geraakt in loverboyproblematiek. "Ze hebben haar gelukkig teruggevonden toen de dochter per ongeluk haar Snapchat opende, waardoor haar locatie zichtbaar werd."

Dat het niet alleen bij softdrugs, sigaretten en vapes blijft, heeft ze ook zelf ervaren. "Mijn dochter gaf een feestje waar 15 man was uitgenodigd. Ineens waren er 40 mensen. Drie of vier van hen dealden wiet. Eentje stond gewoon coke te verkopen, dat kon dan de dag erna opgehaald worden."

"Laatst kwam ze thuis met een pilletje en zei ze: 'Ik weet niet wat het is mam, ik wil het wel proberen.' Daar heb ik een stokje voor gestoken natuurlijk. We hebben het ingeleverd bij Link."

Dat ene nachtje valt dan nog mee in vergelijking met andere verhalen die ze hoort. Ze is zelf sociaal werker van beroep en krijgt daarom veel verhalen mee. Via vrienden, maar ook via zorginstanties die haar benaderen voor hulp. Zo hoort ze veel verhalen van jongeren die weglopen van huis of zelfs uit gesloten instellingen. Daarom vindt ze het juist belangrijk te blijven communiceren met haar eigen kind.

"Conciërges lopen buiten rond, die houden de boel echt goed in de gaten. Als we eigen leerlingen betrappen, dan grijpen we heel hard in"

Ook de middelbare scholen in Schagen – Vonk en het Regius College – zijn op de hoogte van de problemen, vertelt ze. Maar er wordt niet veel gedaan, behalve voorlichting. Ze kunnen ook niet veel doen, denkt ze: "De dealers gaan op het fietspad tussen de scholen staan, dan hoort het officieel nergens bij. Leerlingen verstoppen de waren vervolgens overal: in hun bh, in hun ondergoed. Mijn dochter weet heel goed dat ze in haar BH niet gaan fouilleren."

Anne Hoekstra, onderdeel van de raad van bestuur van het Regius College, reageert hierop: "Het Regius College is een campus, dus openbaar gebied: er staan geen hekken omheen. Dat wil zeggen dat het open karakter van de campus veel voordelen heeft, maar ook een nadeel: er kan makkelijk gedeald worden."

"We doen daaraan het volgende", vervolgt Hoekstra. "Ons adagium is zien en gezien worden. Conciërges lopen ook buiten rond, die houden de boel echt goed in de gaten. Als we eigen leerlingen betrappen, dan grijpen we heel hard in: schorsing en een verplicht gesprek met Brijder (stichting voor verslavingszorg, red.), eventueel ook met ouders erbij."

Ook als er een vermoeden is dat een leerling wiet heeft gebruikt, wordt Brijder ingeschakeld door de school.

Het afgelopen jaar zijn er twee of drie mensen geschorst om deze reden, vertelt Hoekstra. "Niet veel op een school van 3000 leerlingen." Of het aantal dealers hoger ligt dan dat, kan hij niet zeggen: "Wat we niet zien, weten we uiteraard niet. Wat we wel zien, daar zitten we echt bovenop. Maar wat er verder in de stad Schagen of in het weekend gebeurt, hebben we weinig zicht op."



Ouders gebruiken zelf ook

De moeder uit Anna Paulowna wil dat er meer gedaan wordt. "Ik benader ook wel eens ouders van andere kinderen. Sommige ouders waarderen dat, anderen zeggen, waar bemoei je je mee." Ze ziet bijvoorbeeld dat veel ouders zelf ook drugs gebruiken, waardoor ze daar ook geen probleem in zien.

Een woordvoerder van de politie liet eerder al aan NH weten het probleem in de regio te herkennen. "Dat jeugd verdovende middelen gebruikt is geen geheim. Waar wij vaak tegenaan lopen is dat mensen daar onderling wel over praten, maar dat ze dat niet doen met namen en rugnummers."

"Er wordt wel veel over gesproken, maar die info blijft om allerlei redenen binnenskamers. Dit gaat over kinderen van 13, 14 jaar. Ik wil mensen graag oproepen: deel deze informatie met je wijkagent of de politie, dan kunnen we daar allicht wat mee doen."

Ingrijpen kan moeilijk zijn, geeft ook Incluzio aan: "Bij verslavingsproblematiek moet de verslaafde zelf bereid zijn om te veranderen en gezinnen moeten bereid zijn om naar gezinspatronen te kijken."

De organisatie zet daarom in op preventie. Samen met organisaties als GGD/InCotrol en Brijder wordt voorlichting gegeven op scholen.

Dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders hoog kan zijn, herkent ook Ronald Hein van Link: "Bel je de politie, dan denk je dat de politie gelijk ook moet handelen. Ouders kunnen ook naar Link bellen. Wij gaan eerst in gesprek: is actie al nodig? Zo ja, leggen wij de link met welke partij kan helpen."