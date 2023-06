Goudmakers weer flink aan de slag met kunstprojecten: "Mooi dat alles samenkomt"

Na het succes van vorig jaar draait het Haarlemse project Goudmakers ook in 2023 weer op volle toeren. De 150 deelnemers, een stuk meer dan vorig jaar, werken onder leiding van tien verschillende artistieke leiders aan kunst, repeteren voor een dansvoorstelling of creëren een collage over hun eigen leven.

Goudmakers werken aan kunstprojecten - NH Nieuws

Het is zonnig en sommige deelnemers van de workshop Wat is jouw gouden draad zitten buiten op een bankje van de speeltuin in Haarlem-Noord te werken aan hun levenswerk: een collage met hoogte- en dieptepunten. Dieptepunten zijn er, bewijst Hennie. "Ik maak deze collage met herinneringen van mijn huwelijk dat vijftig jaar heeft geduurd. Mijn man overleed vorig jaar." Haar blik blijft bij een foto hangen.

"Hij heeft de geboorte van zijn kleinzoon niet meegemaakt" Hennie over haar overleden man

"Dat is een slinger van overhemden van mijn man die ik heb gemaakt. Mijn man heeft niet meer meegemaakt dat onze jongste zoon vader werd. Met deze slinger, zo zegt mijn zoon, is papa er toch altijd bij".

een van de collages - Michael van der Putten/NH Media