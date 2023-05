Kunstwerk overleden moeder van Haarlemse dichter in uitvaartcentrum: "Altijd moederdag"

Dichter en kunstenaar George Moormann heeft niet zoveel op met het fenomeen Moederdag. "Met zo'n boeketje afgesneden bloemen. Nee, dat is niks voor mij." Ook niet toen zijn moeder nog leefde, want voor George en Louise Weber-Moormann was het altijd moeder- en zoondag. Het gedicht 'Betrouwbaarheid' dat hij over zijn moeder schreef en verwerkte in een kunstwerk, hangt nu aan de muur van het afscheidshuis Sterrenheuvel op de begraafplaats in Haarlem-Noord. Het is wel speciaal het weekend voor Moederdag onthuld.

Gedicht 'Moederliefde' van George Moormann op een Thangka - NH Nieuws

"Het gedicht van George roept zoveel dingen op. Iedereen kan zijn eigen invulling er aan geven." Eigenaar Anita van Bokhorst van Sterrenheuvel vond het verhaal van dichter George Moormann en zijn moeder erg bijzonder, toen ze de tentoonstelling 'The sweetest girl I ever kissed' in galerie Kruis-Weg68 vorig jaar bezocht. Ze kocht het kunstwerk om rouwende familieleden inspiratie te bieden. De tentoonstelling was een eerbetoon aan Louise Weber-Moormann. Als kostuumontwerper, hoedenmaker en naaldkunstenaar hielp ze haar zoon altijd met het maken van de kunstobjecten die hij bedacht. Ook aan de Thangka, een Tibetaanse rolschildering, waar het gedicht 'Moederliefde' later op is aangebracht, heeft Louise zelf meegewerkt. Verder hielp ze mee aan het binden van 250 lokjes haar voor een kunstproject om de Haarlemse dichter Willem Bilderdijk uit de 19de eeuw te eren. Moederherinneringen "Tijdens de onthulling van het kunstwerk 'Moederliefde' in Sterrenheuvel ontstonden al zoveel mooie gesprekken, zoveel moederherinneringen werden gedeeld", vertelt George. "Ook het bij me dragen van haar as bracht veel mensen op eigen ideeën. Mensen zoeken steeds meer naar andere manieren om te herdenken." George Moormann neemt op zijn reizen over de wereld altijd een beetje as van zijn moeder mee om het uit te strooien. Soms in een klein busje, soms in een bal van een speciale ring die hij heeft laten maken.

Ring om as van overleden moeder van dichter George Moormann mee te kunnen nemen - NH Nieuws / Geja Sikma

Vandaag op moederdag dus geen boeketje bloemen voor bij de urn van Louise Weber, die op nog altijd pontificaal op het aanrecht staat. Er zit nog genoeg as in voor veel uitstrooiplekken. "Maar ze zal altijd bij me blijven. Elke dag geef ik een klopje op haar urn, als ik koffie zet." In het programma Culture Club werd vorig jaar uitgebreid aandacht besteed aan de expositie 'The sweetest girl I ever kissed'. Kijk hieronder naar de reportage 'George neemt zijn dode moeder overal met zich mee'.