Nieuwe kunstwerken Haarlemmerhout: “Het is een ontsiering van de Dreef”

De nieuwe beeldenroute in de Haarlemmerhout wordt vanmiddag symbolisch onthuld door Stichting Beeldengalerij Haarlem en wethouder Meijs. Een paar kunstwerken die er al stonden, hebben een nieuwe plek gekregen en er zijn een paar nieuwe bijgekomen. De meningen over de hedendaagse kunst zijn verdeeld.

De kunstwerken zijn sinds twee jaar te bewonderen in het park. De stichting is ooit begonnen met de restauratie van het Hildebrandmonument. "Daar is het idee van de beeldenroute uit voortgekomen", aldus voorzitter van de stichting Jaap van Zetten. Volgens hem is het goed om zo nu en dan wat verandering aan te brengen. "Dat houdt het levendig en aantrekkelijk. Je moet mensen een reden geven om terug te komen."

Kubus met benen

Op één van de nieuwe kunstwerken in het park, wordt op Facebook uiteenlopend gereageerd. Het gaat om het beeld van de Amsterdamse kunstenares Guda Koster. Zo schrijft iemand: "Gaan we echt dit soort troep krijgen in het park? Kom daar voor mijn rust, niet voor een tentoonstelling." Iemand anders vindt het er juist wel passen. "Leuk die nieuwe creaties!"

Als Heleen Straesser tijdens haar dagelijkse wandeling door de Hout langs het beeld loopt, kijkt ze er bedenkelijk naar. “Ik moet er even aan wennen”, zegt ze. “Het is heftig. Maar hoe langer ik ernaar kijk, hoe mooier ik het vind.” Arthur Aangeenbrug hoeft er niet aan te wennen. “Ik vind het heel origineel. Beter dan wat er verderop staat. Dat is ontsiering van de Dreef.”

