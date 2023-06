Tips van Theo: deze acts mag je tijdens de Hoornse Stadsfeesten niet missen

De Hoornse Stadsfeesten staan op het punt van beginnen. Met in totaal 121 shows op tien locaties is het voor bezoekers misschien lastig kiezen. Daarom helpt voorzitter en programmeur Theo Viset een handje, met Tips van Theo.

5 tips van Theo voor komend weekeinde - Hoornse Stadsfeesten

Theo Viset stelt al jaren samen met een team het programma samen. "We krijgen ieder jaar zo'n 200 demo's binnen en we beluisteren alles. Er zit van alles tussen: heel goede demo's van heel matige artiesten en heel slechte demo's van heel goede artiesten." Op verzoek kiest hij vijf acts die de bezoeker in zijn ogen komend weekeinde niet mag missen: Inge van Calkar Wanneer: zondag om 21.30 uur. Waar: Roode Steen. Theo Viset: "Ik vind het persoonlijk heel leuk dat zij naar Hoorn komt. Ik heb haar ooit eens gezien na een optreden van de band A-ha, in AFAS Live. Toen was ik al onder de indruk. Twee maanden geleden trad ze op in Manifesto en zag ik haar opnieuw. Na afloop - toen ze aan de bar een biertje dronk - ben ik op haar afgestapt en vroeg ik of ze wilde komen spelen. Dat wilde ze. Heel leuk, dat dat is gelukt."

Blink-182 tribute Wanneer: zondag om 23.00 uur. Waar: Koepoortsplein. "Hier kijk ik erg naar uit. Ze spelen alle bekende nummers van de Amerikaanse band, zoals 'What's my age again' en 'All the small things'. Ik maakte laatst met twee vrienden een rondreis door een deel van de Verenigde Staten. Toen wij in Chicago waren, traden ze daar op. Alleen was het uitverkocht. En toen we in New York kwamen, waren ze daar ook. Opnieuw uitverkocht. Nu kan ik de muziek dan toch nog live horen. Het moet zo zijn, denk ik." Ligconcerten Wanneer: zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur. Waar: Westfries Museum. "We hebben de beschikking over twee zalen van het Westfries Museum, nu het museum wordt verbouwd. Hier worden onder meer ligconcerten gegeven. Er worden matjes op de grond gelegd. Languit op de grond naar muziek luisteren dus. Bo de Myttenaere is een jonge concertpianist die gaat optreden. Ik ken hem al wat langer en toen het idee van de ligconcerten werd geopperd, moest ik meteen aan hem denken. Geen idee of die concerten werken, maar ik vind het een gaaf idee."

Lucas Nicholas Wanneer: zaterdag om16.30 uur. Waar: Roode Steen. "Hij gaat momenteel als een speer met een Engelstalige versie van 'Het regent zonnestralen', van Acda en De Munnik. Afgelopen week speelde hij nog live op NPO Radio 2 en Radio 538. Hij belde zelf, nog niet eens zo lang geleden. Of hij kon komen spelen. Ik was best onder de indruk en hadden al toegezegd voor zijn doorbraak. Leuk dat het zo gaat. Het kon zaterdag nog wel eens druk worden op de Roode Steen." Zach Steiner & The Cynical Bastrards Wanneer: zondag om 14.30 uur. Waar: Kerkplein. "Zach is een Amerikaan die in Hoorn woont. Deze band speelt eigen nummers, met veel passie. Echt tof, mensen moeten dit écht gaan zien. We hebben de komende dagen veel acts en veel locaties. Het is misschien aantrekkelijk om op één locatie te blijven hangen, maar we vinden het juist wel tof als er een beetje beweging in de stad komt. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Want er valt genoeg te ontdekken."

Hoornse Stadsfeesten live via WEEFF te volgen De Hoornse Stadsfeesten beginnen vanavond en duurt tot zondagavond. WEEFF staat met een eigen studio op het Kerkplein, van waar live verslag wordt gedaan van het evenement in Hoorn. Dit gebeurt vanavond vanaf 12 uur en morgen vanaf 10 uur.