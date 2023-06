Lucas Nicholas overspoeld met reacties: "Mijn telefoon staat roodgloeiend"

Op een gewone woensdagmiddag nam de 22-jarige Lucas Nicholas uit Opmeer een video op in zijn achtertuin. In de video zingt hij zijn eigen Engelse versie van het nummer 'Het Regent Zonnestralen'. Hij deelde de video op sociale media en tot zijn verbazing heeft deze inmiddels meer dan een half miljoen views gekregen. Maar dat is niet alles: na een reactie van niemand minder dan Thomas Acda zelf wordt Lucas overspoeld met reacties en verzoeken voor interviews.

"Mijn telefoon staat roodgloeiend", vertelt Lucas Nicholas aan WEEFF. Diverse radiostations hebben hem al benaderd om live op te treden. Het succes overweldigt de jonge muzikant: "Ik had dit nooit verwacht." Bekijk hier onder het interview. De tekst gaat na de video verder.

Op sociale media plaatst Nicholas verschillende video's, variërend van zijn eigen nummers tot covers zoals deze Engelse versie. "Mijn doel is om elke week drie video's te uploaden," legt hij uit. Afgelopen woensdag had hij nog geen video geplaatst en daar wees zijn vader hem op: "Hij is altijd erg scherp daarin. Ik had het nummer al een keer opgenomen, maar was er niet zo tevreden over." Vervolgens ging hij direct naar achtertuin, nam het nummer op en plaatste het. "En toen werd de video meer 'opgepakt' dan andere keren, maar daarna ontplofte mijn telefoon zowat," voegt Nicholas enthousiast toe.