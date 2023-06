Mensen met beperking zien gedroomde motorrit vlak voor start aan zich voorbij gaan

De politie heeft dit besluit genomen in verband met het tekort aan motoragenten. De NOS schreef eerder dat het besluit de doodsteek betekent voor veel wielerkoersen. Als de Appierun dit weekend toch door was gegaan, zou de organisatie zelf aansprakelijk zijn bij ongelukken. Daarop besloot ze de tocht af te blazen.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer vertelt dat de politie de organisatie en gemeente op een besluit wees dat de nationale politie eind maart nam. "Het beleid is nu dat de politie colonnes als deze niet meer door motoragenten laat begeleiden. Die zetten in het verleden bijvoorbeeld ook kruispunten af."

"De politie heeft aangegeven dat de groep verkeersregelaars niet bevoegd is om de Appierun zonder politiebegeleiding te mogen begeleiden zoals dat eerder was voorgelegd", laat een woordvoerder van organisator 2Wheels4Wings aan NH Nieuws weten.

Toch nog feestje

Om de pijn wat te verzachten besloot de organisatie zaterdag alsnog een klein feestje voor deelnemers aan de Appierun te organiseren. In dagcentrum De Vaart in Hoofddorp konden zij komen lunchen en spelletjes spelen terwijl een DJ vrolijke muziek draaide.

De organisatie verwacht dat de Appierun volgend jaar gewoon weer door kan gaan. "We hebben binnenkort een afspraak met alle belanghebbenden om te evalueren wat er is gebeurd en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen." De woordvoerder benadrukt blij te zijn met de constructieve houding van de gemeente Haarlemmermeer. Die bevestigt met de organisatie om tafel te gaan.