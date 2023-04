Rolstoel of niet: in deze nieuwe Vennepse speeltuin vormt (g)een beperking geen drempel

Een modderkeuken waar je met een rolstoel bij kunt, een klimparcours met extra houvast en bankjes met verschillende hoogtes. De gisteren geopende vernieuwde speeltuin van Jeugdland in Nieuw-Vennep biedt ook kinderen met een beperking veel mogelijkheden.

Rolstoel of niet: in deze Vennepse speeltuin kan iedereen uit de voeten - NH Nieuws

Voorheen was de speeltuin 'een grote zandbak', vertelt bestuurslid Arie Willem Koolhaas. "We hebben het echt toegankelijk gemaakt. Niet speciaal voor [beperkte kinderen, red], maar je kan wel gezamenlijk spelen. En dat is eigenlijk het doel dat we nastreven." De herinrichting van de speeltuin startte in november vorig jaar. Een half jaar lang is er gewerkt om de speeltuin zo in te richten dat de integratie van kinderen zonder en kinderen met beperking wordt bevorderd. Gisteren werd het symbolische lint doorgeknipt.

"Nu kan ik dicht bij mijn kinderen komen, dat is superfijn" Moeder in rolstoel

Een deel van de speeltuin is nog steeds onverhard, maar over de inrichting is goed nagedacht. "We hebben de waterspeeltuin op de verharde weg aangelegd, zodat kinderen met of zonder een beperking samen kunnen spelen", legt Femke Hoogweg van stichting Jeugdland uit.

Moeder in rolstoel in samenspeeltuin Jeugdland in Nieuw-Vennep - NH Nieuws

Bovendien biedt de speeltuin niet alleen meer mogelijkheden voor beperkte kinderen, ook beperkte ouders komen er minder drempels tegen. "Ik heb twee kindjes en die spelen graag in het zand", vertelt een moeder in een rolstoel voor de camera van NH. "En nu kan ik ook dicht bij ze komen, dat is superfijn."