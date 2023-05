Beperking als uitdaging: Martijn Wijsman heeft niks met 'zielig doen'

Martijn Wijsman vindt dat je een beperking moet zien als een uitdaging. Ondanks tegenslag wil hij er altijd het beste van maken: als sportman én als zakenman. Als achtjarig jochie werd zijn rechterbeen geamputeerd nadat in zijn dij een tumor was ontdekt. Hij nam daarna als skiër vier keer deel aan de Paralympische Winterspelen én is eigenaar van een bloeiende fietsenzaak in Zandvoort, die 25 jaar bestaat.

Het is mooi om te zien hoe Martijn zich voortbeweegt in zijn winkel. Twee krukken en een goed getraind lichaam compenseren tijdens het werk het gemis van een been. Als hij achterin de zaak de vorderingen van een reparatie inspecteert en bij de ingang iemand informatie wil over een nieuw aan te schaffen fiets, is hij razendsnel ter plekke. Trappen, fietsen die in de weg staan; als een acrobaat manoeuvreert hij naar de plaats van bestemming. Martijn is er het levende bewijs van dat je - in weerwil van het spreekwoord - op één been wél kunt staan. tekst gaat verder onder de video over Martijn Wijsman in zijn winkel

Martijn Wijsman aan het werk. - NH Nieuws

Martijn Wijsman vindt het de normaalste zaak van de wereld. "Ik heb er mee leren leven. Natuurlijk zijn er wel eens momenten dat je liever twee benen hebt, maar over het algemeen kan ik met één been goed leven. Het is een feit dat ik als jochie meteen geaccepteerd heb. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken en dat is best aardig gelukt.'

"Het is een kwestie van dingen doen die je leuk vindt en die zo goed mogelijk doen" Martijn Wijsman

Met dank zijn ouders, die hem als kind meenamen naar de sneeuw om op één been te leren skiën, maar vooral door zijn eigen knokkersmentaliteit bouwde hij een mooie sportloopbaan op. Hij kwam vier keer uit op de Paralympische Spelen: die van Albertville, Lillehammer, Nagano en Salt Lake City. Zijn hoogste klassering was de vierde plaats. Golf Martijn bleek minstens zoveel talent te hebben voor golf en is sinds kort ook op het circuit bij hem om de hoek te bewonderen als autocoureur. "Het is gewoon een kwestie van doen", zegt Martijn. "Je moet de dingen doen die je leuk vindt en die zo góed mogelijk doen. Met zielig doen, heb ik niks."