Uitgebrande appartementen Amsterdam nog jaren onbewoonbaar

De bewoners ontvangen vandaag een mail van Vesteda, waarin gevraagd wordt of zij een overnachtingsplek hebben voor vanavond en de komende dagen. "We vragen ze anders om een hotel te boeken en dit aan ons door te geven. We zijn nu vooral bezig met het verzamelen van informatie."

"We zullen ook kijken of er behoefte is aan slachtofferhulp voor de bewoners"

"We delen iedere dag informatie via de mail met bewoners en zullen ook vanavond bespreken of er behoefte is aan fysieke ontmoetingen of dat we daarin kunnen afschalen", aldus Vesteda. "We zullen ook kijken of er behoefte is aan slachtofferhulp voor de bewoners."

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat zij 'er alles aan gaan doen om te kijken waar de oorzaak van deze brand ligt'.

"Ook gaan we kijken hoe we dit in de toekomst anders kunnen aanvliegen, er zijn natuurlijk tijdens de brand heel veel woningen verloren gegaan. Het is treurig voor de mensen die daar wonen en voor de mensen in de buurt."