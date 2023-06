Hoe kon brand Amsterdams appartementencomplex zo groot worden? "Dakleer en isolatie hebben vlam gevat"

De brand ontstond waarschijnlijk in een muur op de zesde etage. Daarna verspreidde het vuur zich naar boven toe. "Er is sprake van een bitumendak (een soort dakleer, red.)", vertelt een brandweerwoordvoerder. "Dat brandt op zich vrij stevig. Dat in combinatie met de vrij forse wind, maakt dat de brand zich enorm snel kon verspreiden over het dak."

De brand vond vervolgens een weg naar beneden en kon zich daar verder uitbreiden. Ook de onderliggende isolatiematerialen vatten vlam. Op het dak liggen veel zonnepanelen, maar volgens de woordvoerder van de brandweer hebben die 'niet zozeer te maken met die hele intense brand op het dak'. "Dat zal vooral de bitumen en de isolatie zijn geweest die daar heel fors heeft mee gebrand."

Pas diep in de nacht, rond 0.30 uur, was de brand volledig onder controle. De brandweer blijft ter plekke om op een later moment nog een controle uit te voeren.