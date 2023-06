Enorme schade en alle bewoners geëvacueerd: dit weten we nu over de zeer grote brand in Amsterdam

Een zeer grote brand heeft vanavond meerdere woningen van een appartementencomplex aan de Amsterdamse Joan Muyskenweg verwoest. Alle bewoners moesten worden geëvacueerd en worden vannacht ergens anders opgevangen. Het ergste vuur is uit, maar de brandweer is nog de hele nacht bezig met nablussen. Dit is wat we tot nu toe weten.

Rond de klok van 20.00 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen over een brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg, vlak naast de snelweg, in Amsterdam.

Toen bleek dat de brand enorm was, werd een halfuur later flink opgeschaald. De brand begon op de zevende etage. Volgens brandweer-woordvoerder Erik Platvoet kon het vuur snel om zich heen slaan en daardoor verspreiden naar het dak. "Door de forse wind is de brand tot ontbranding gekomen en sloegen de vlammen uit het dak."

Bewoners geëvacueerd

"Forse brand is gevaarlijk. Daarom hebben we vooral ingezet op de veiligheid van de bewoners, die zijn opgevangen in een naastgelegen hotel", stelt Platvoet.

Bewoners vertellen tegen NH dat de schrik er goed in zit.

Tekst loopt onder de video door.