Enorme uitslaande brand Amsterdams appartementencomplex: bewoners allemaal geëvacueerd, snelweg afgesloten

De brandweer is vanavond massaal uitgerukt voor een brand op de zevende verdieping van een appartementencomplex in Amsterdam. De brand begon op het dak van een van de appartementen, maar sloeg ook over naar andere woningen. Omdat het dichtbij de A2 is, wordt verkeer daar afgesloten.

In een appartemencomplex aan de Joan Muyskenweg, vlakbij de A2, in Amsterdam is op een dak een grote brand uitgebroken. Die sloeg over naar omringende woningen.

Op foto's van een omstander is te zien dat de brand uitslaand is. De eerste melding kwam rond 20.00 uur binnen. Een halfuur later werd flink opgeschaald en nog even later naar het zogenoemde GRIP 1, wat betekent dat er coördinatie tussen de hulpdiensten nodig is.

Compleet verwoest

De brand woedt op de zevende etage. Op foto's is te zien dat het eerst om een enkele woning ging, maar dat er inmiddels meerdere woningen door de brand zijn verwoest.

Brandweermensen halen bewoners uit woningen. Ook zijn de A2 en A10 bij knooppunt Amstel afgesloten, vanwege de rookontwikkeling. De rookwolk is van grote afstand te zien.