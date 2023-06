Treinverkeer rond Amsterdam komt weer op gang

Een woordvoerder van Prorail liet vanmorgen op NH Radio weten uit te wijken naar alternatieve locatie voor de verkeersleiding. "Die spullen zijn nieuw. Het zijn andere computers met eerder geïnstalleerde software. We hopen dat we vanmiddag daarmee, vanuit Utrecht, het treinverkeer weer op gang kunnen brengen", vertelde hij. Dat is eerder gelukt dan hij had verwacht en het treinverkeer kan worden hervat.

De problemen begonnen gistermiddag rond 17.30 uur. Prorail heeft last van uitgevallen beeldschermen. De oorzaak is nog steeds niet gevonden, waardoor het bedrijf nu moet uitwijken. Gisteravond leken de problemen even opgelost, maar later vielen de monitors opnieuw uit. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal.