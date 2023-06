Geen treinen rond Amsterdam Centraal in ochtendspits door aanhoudende storing

Prorail laat vanmorgen vroeg weten dat de De IT-storing op de verkeersleidingpost nog niet is opgelost. "Net als waar je de luchtverkeersleiding hebt, heb je dat ook voor treinen", legt woordvoerder Oscar van Elferen van de NS uit op NH Radio. "Daar staan alle schermen op zwart."

Prorail en de NS raden reizigers aan niet met de trein richting Amsterdam af te reizen. "Het is voor mensen misschien ook een optie om thuis te werken. We zien sinds corona dat het een reëlere optie is geworden voor mensen."

De problemen begonnen gistermiddag rond 17.30 uur. Het leek even opgelost, maar dat bleek rond 20.00 uur toch niet het geval. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal. Ook van Amsterdam naar Haarlem, Schiphol, Zaandam en Weesp rijden vanmorgen geen treinen. Ook naar de andere treinstations in de provincie rijden veel minder of geen treinen.

