Radeloze concertgangers bij Arena: "Ze kunnen ons toch niet zo achterlaten?"

Tienduizenden concertgangers die zondagavond na optredens van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena en Ghost in AFAS Live met de trein naar huis wilden, moesten opeens een andere manier vinden om thuis te komen. Door een storing lag het treinverkeer in en rond de stad plat en de NS zette geen bussen in.

Bij station Bijlmer Arena in Amsterdam verscheen de tekst 'geen treinverkeer mogelijk, zoek alternatief vervoer'. Dat was minder eenvoudig dan het leek. Veel concertgangers hadden pas aan het einde of na het concert door dat de treinen - na het bericht dat ze rond 20.00 uur kort weer reden - opnieuw stilstonden. Op omliggende wegen ontstonden files met onder meer ouders die hun kinderen halsoverkop moesten komen ophalen.

"Ik weet niet wat wij nu moeten doen, wij moeten morgen werken en naar huis", vertelde een vrouw uit Hengelo. "Ik ben nu wel een beetje in paniek eigenlijk." Het NS-gedeelte van station Bijlmer Arena werd volledig afgesloten. "Ik vind het echt heel slecht dat ze dit afgesloten hebben. Half Nederland is hier ongeveer. En ze hebben gewoon het station afgesloten, terwijl iedereen met de trein komt", zei een andere bezoeker van het concert van Harry Styles.

Het was voor de concertgangers ook niet makkelijk om degene die hen met de auto kwam ophalen te bereiken. Rond de Arenatunnel stopten auto's en sommigen staken de weg daar over om bij de auto's te komen, tot irritatie van verkeersregelaars. "We hebben geen treinen meer als optie en dat maakt het heel lastig om naar huis te komen", zei een fan van de Zweedse heavymetalband Ghost.

"Ik snap dat er een storing is en dat er dan geen treinen rijden", zei een andere concertganger. "Maar ze kunnen ons niet zo hier achterlaten. Dus zet bussen in of regel alternatief vervoer." Dat gebeurde dus niet, volgens de NS zouden er onveilige situaties bij bussen ontstaan en waren er bovendien te weinig bussen.

Dinsdag topdrukte

Het is nog de vraag of vandaag de treinen gaan rijden. Er staat opnieuw een concert van Harry Styles op de planning. Daarnaast treedt in de Ziggo Dome Peter Gabriel op. Dinsdag wordt topdrukte verwacht op de Johan Cruijff Boulevard. Er zijn die dag drie concerten: het laatste concert van Harry Styles in de Johan Cruijjf Arena, Wu-Tang Clan & Nas in de Ziggo Dome en Gojira in de AFAS Live.