Treinverkeer weer stilgelegd in Amsterdam, onduidelijk wanneer treinen weer rijden

Het leek even goed te gaan, maar de treinstoring op Amsterdam Centraal is teruggekeerd laat ProRail weten. Het treinverkeer rond Amsterdam is weer stilgelegd. ProRail kan niet garanderen of de problemen voor morgenochtend zijn opgelost.

Drukte op Amsterdam Centraal door treinstoring - Fotograaf: VLN Nieuws - Laurens Niezen

"Het is uiterst onzeker of de treinen vanavond nog gaan rijden", aldus ProRail om elf uur 's avonds. "We adviseren om zelf alternatief vervoer te regelen." Harry Styles fans in de knel De problemen komen slecht uit voor fans van de Britse zanger Harry Styles, die vanavond optrad in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Vanwege de eerste storing werd het concert met een kwartier uitgesteld, liet organisator Mojo Concerts weten. Maar nu komen de fans van Harry Styles toch in de knel omdat er na afloop van het concert geen treinen rijden. "We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen", schrijft de Arena op Twitter. "Bezoekers die geen vervoer kunnen regelen of lang moeten wachten, kunnen terecht in de Ziggo Dome voor tijdelijke opvang." Eerste storing De problemen begonnen rond half zes vanmiddag met een storing in de verkeersleiding van ProRail, hierdoor reden er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal station. Ook naar Haarlem, Schiphol, Zaandam en Weesp reden minder treinen. Dankzij een 'reset' van het systeem kwamen de treinen rond acht uur vanavond weer op gang. Maar dat bleek van korte duur. De storing keerde ongeveer een uur later terug.

