Geen treinen van en naar Amsterdam Centraal door grote storing

Vanwege een storing bij ProRail rijden er helemaal geen treinen meer op de trajecten van en naar Amsterdam Centraal. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing weer is verholpen.

De problemen begonnen rond half zes vanmiddag. Het gaat om een storing in de verkeersleiding van ProRail, hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk van en naar Amsterdam Centraal station. Ook naar Haarlem, Schiphol, Zaandam en Weesp rijden minder treinen.

ProRail laat weten nog op zoek te zijn naar de oorzaak en probeert het treinverkeer zo snel mogelijk weer op te starten. Het is nog niet duidelijk hoelang dit zal duren.

Harry Styles

De treinstoring komt op een ongelukkig moment, want om 20:45 uur vanavond treed zanger Harry Styles op in een uitverkochte Johan Cruijf Arena. Organisator Mojo Concerts raadt concertgangers aan om binnen Amsterdam de tram, metro of bus te nemen. Treinkaartjes zijn daar binnen de regio Amsterdam ook geldig.