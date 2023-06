Treinstoring in Amsterdam opgelost, treinen komen langzaam weer op gang

De storing op Amsterdam Centraal is weer opgelost, laat ProRail weten. De treinen zullen vanaf acht uur vanavond weer mondjesmaat op gang komen. Over de precieze oorzaak van de storing is nog niets bekend.

AdobeStock

"De systemen zijn gereset en zijn getest", aldus ProRail. Hoewel nog niks duidelijk is over de oorzaak van de storing, heeft het resetten van de systemen ervoor gezorgd dat de treinen weer kunnen rijden. Om acht uur vanavond zullen de treinen weer op gang komen. "Dat zal in eerste instantie mondjesmaat zijn", schrijft ProRail in een verklaring. Door de storing reden er vanaf half zes vanmiddag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Ook naar Haarlem, Schiphol, Zaandam en Weesp reden minder treinen. Harry Styles De storing kwam op een ongelukkig moment. Vanavond treedt de Britse zanger Harry Styles op in een uitverkochte Johan Cruijf Arenda. Organisator Mojo Concerts heeft laten weten dat het concert in ieder geval een kwartier later zal beginnen vanwege de treinstoring.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Lees ook Amsterdam Geen treinen van en naar Amsterdam Centraal door grote storing