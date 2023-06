Kapotte spoorbrug Alkmaar half juni weer open: "Niet eenvoudig op te lossen"

ProRail is gisteren begonnen met herstelwerkzaamheden aan de spoorbrug over het Noordhollands Kanaal. De bediening van de brug raakte eerder deze maand beschadigd en kan sindsdien nog maar één keer per dag worden geopend. "Er wordt hard aan gewerkt."

De doorstroming van de scheepvaart op de kanalen in de regio Alkmaar is in het geding. Daar waarschuwde Andries de Weerd van Koninklijke Binnenvaart Nederland eerder deze week voor. Een combinatie van geplande werkzaamheden, extra recreatieverkeer en het uitvallen van de spoorbrug in Alkmaar, leidt tot grote vertragingen op het water.

Mediapartner Alkmaar Centraal sprak met Jeroen Wienen van ProRail over de zorgen vanuit de scheepvaart. De kritiek dat de reparatie van de spoorbrug lang duurt, kan Wienen wel begrijpen. "Het bleek niet eenvoudig om dit op te lossen. We hebben eerst twee andere methodes onderzocht om tot een snelle oplossing te komen, maar dat bleek niet de juiste weg. Nu hebben we die wel gevonden."

Kabels beschadigd

Wienen legt uit dat er op 11 mei belangrijke kabels zijn beschadigd. "Er lopen daar kabels en die zijn nodig om de brug op afstand te bedienen. Er zijn drie kabels geraakt, maar die kabels vertakken vervolgens in nog eens 37 kabels. Het bleek echt een stuk complexer dan gedacht."

ProRail herkent zich niet in het beeld dat de kwestie 'geen prioriteit' had, zoals De Weerd stelde. "We zijn er echt wel hard mee bezig. Wel wil ik de hand in eigen boezem steken als het gaat om de oorzaak van het probleem. We hebben de kabels niet goed in kaart gebracht voor de uitvoerende partij."

Dat de brug maar één keer per dag omhoog gaat, terwijl ook de Kraspolderbrug in het kanaal Alkmaar-Kolhorn is afgesloten voor grotere schepen, en omvaren dus geen optie is, leidt tot opstoppingen in het vaarverkeer.

Handmatig

"Om de brug handmatig open te zetten hebben we een nautische brugwachter nodig. Die moet daarvoor ter plaatse komen. Dat is echt een specialistisch beroep, je kunt niet zomaar iemand sturen", legt Wienen uit. "Als het nou een kwestie was van een knop omzetten, dan was ik desnoods zelf die brug komen opendoen. Maar zo simpel is het dus helaas niet."



Het zal volgens ProRail dan ook niet lukken om de brug de komende dagen vaker te openen. Dat was wel de wens van de binnenvaartschippers, die aandrongen op vier openingen per dag. "Maar naar verwachting is de brug eind volgende week hersteld", zegt Wienen. "Dus Sail Den Helder eind juni, dat halen we zeker."

Het college van Alkmaar gaat in gesprek met ProRail over de vervolgstappen. "Dit ten behoeve van de bereikbaarheid van Alkmaar voor de scheepvaart. De provincie Noord-Holland is hierbij betrokken als vaarwegbeheerder van het Noordhollands Kanaal."