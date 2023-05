Schippers in de knel: veel te lang wachten voor Alkmaarse bruggen

De doorstroming van de scheepvaart op de kanalen in de regio Alkmaar is in het geding. Een combinatie van geplande werkzaamheden, extra recreatieverkeer en het uitvallen van de spoorbrug in Alkmaar, leidt tot grote vertragingen. "Blijkbaar staat de scheepvaart laag op het prioriteitenlijstje."

NH/ Anne Klijnstra

Dat stelt Andries de Weerd van Koninklijke Binnenvaart Nederland, onder meer vanwege de werkzaamheden aan de Kraspolderbrug in de Nieuwe Schermerweg aan de oostkant van Alkmaar. De werkzaamheden bij die brug in juni leiden niet alleen tot hinder voor het verkeer over land, ook scheepvaart wordt geraakt. "Op zich is dat geen heel belangrijke verbinding voor de beroepsvaart", begint De Weerd nog optimistisch tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Problemen spoorbrug Maar het kanaal Alkmaar-Kolhorn, dat de Kraspolderbrug overspant, is namelijk wél een mogelijke uitwijkroute voor schepen die niet langs de spoorbrug in Alkmaar kunnen komen. Daar zijn namelijk grote problemen mee. "Die brug gaat nu maar één keer per dag open, dat is wel heel schamel." "Er is bij de spoorbrug iets misgegaan bij een damwand en nu kunnen ze hem niet op afstand bedienen. Maar om dan maar één keer per dag die brug open te zetten. ProRail vindt ons blijkbaar geen prioriteit." Tekst gaat verder onder foto.

Kraspolderbrug in de Nieuwe Schermerweg - NH/ Anne Klijnstra

De werkzaamheden aan de Kraspolderbrug zijn vooraf besproken met de beroepsvaart. "Om een hausse aan afgesloten bruggen te voorkomen worden die werkzaamheden in overleg ingepland", legt De Weerd uit. "Goed ook wat ze daar gaan doen." De brug wordt namelijk klaar gemaakt om op afstand bediend te kunnen worden. "Wij willen juist dat de provincie doorpakt met die centrale brugbediening. Maar we wisten natuurlijk niet van tevoren dat die problemen met de spoorbrug er zouden zijn." Omvaren De Kraspolderbrug is voor weggebruikers vanaf 12 juni een week lang in de nacht dicht. Scheepvaart kan er vanaf vandaag al niet meer langs. Recreanten op het water zullen door de afsluiting van die brug vaker omvaren via het Noordhollandsch Kanaal door de binnenstad van Alkmaar, verwacht De Weerd. Maar daar stuiten ze dan dus op die spoorbrug. "We proberen het nu zo te krijgen dat die brug drie of vier keer per dag open kan", vertelt De Weerd. "Maar er is wel wat drukte te verwachten doordat mensen dus omvaren. En dan komt Sail Den Helder er ook nog aan."