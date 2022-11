Nieuwe haven moet 'onbetrouwbare' Leeghwaterbrug ontzien

Bij het bedrijventerrein Boekelermeer zal een nieuwe haven worden gegraven. De bedoeling is dat in 2024 het eerste schip zal aanmeren. Dat betekent goed nieuws voor de doorstroming van het verkeer in de regio Alkmaar, want door deze nieuwe haven hoeft de Leeghwaterbrug veel minder vaak open.

De Provincie Noord-Holland heeft recent besloten om 7,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuw aan te leggen haven. De haven zal meerdere kades krijgen, waaronder één voor algemeen gebruik. Robert te Beest, wethouder mobiliteit in Alkmaar, is in zijn nopjes met het plan voor de nieuwe ankerplaats. "Een nieuwe haven in de regio Alkmaar is een belangrijke ontwikkeling voor de verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid. Met een eigen haven kan er meer vervoer over water plaatsvinden waardoor de wegen in onze regio weer ontlast worden."

En dat is goed nieuws voor mensen die gebruikmaken van de Ring Alkmaar: de Leeghwaterbrug hoeft volgens de gemeente "veel minder vaak open", omdat het water van de haven groot genoeg is voor de scheepvaart om te kunnen keren.

Problemen bij renovatie Leeghwaterbrug De Leeghwaterbrug zorgde door de constant vastlopende renovatie voor frustratie bij de inwoners van de regio Alkmaar. Hij moest meerdere keren (gedeeltelijk) dicht en dat zorgde voor enorme verkeersopstoppingen. De renovatie kostte de provincie tientallen miljoenen meer dan begroot was en de brug was pas in maart 2020 weer klaar in plaats van eind 2018. Alleen bleken de problemen toen nog steeds niet opgelost: in 2021 waren er meerdere storingen aan de brug. Zo ging het openstaande brugdek in maart vorig jaar opeens niet meer naar beneden. Ook zorgden hoge temperaturen regelmatig voor storingen waardoor de brug niet meer goed dicht ging. De gevolgen voor het verkeer in de regio waren enorm.

De nieuwe ankerplaats is ook belangrijk voor het woningbouwproject Alkmaars Kanaal. De bedrijven langs het Noord-Hollands Kanaal die moeten verhuizen, kunnen nu in het havengebied terecht. De bestaande locaties komen dan vrij voor de woningbouw.