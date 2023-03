Schippers roepen op: haal fysieke brugwachter terug naar drukke bruggen

Ook vandaag is het nog onderwerp van gesprek. Twee mannen in gele Zaanstad-jassen kijken richting de sluis tussen de twee bruggen. Eentje wijst de plek van het ongeluk aan. "Ik vind het nog knap hoor, hoe je zoiets voor elkaar krijgt", zegt hij. Vooralsnog lijken er nog weinig mensen te zijn die nu precies kunnen vertellen wat er is gebeurd.

Over de toedracht van het ongeluk van afgelopen vrijdag valt nog weinig nieuws te brengen. Er is goed gereageerd op de oproep van de politie om meer beelden van het incident te sturen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat aan hun kant er steeds meer duidelijk wordt, maar dat nog niet naar buiten te kunnen brengen. Er is wel goed nieuws: het Portugese slachtoffer is inmiddels aanspreekbaar, wat de politie ook verder helpt in het onderzoek.

Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging is begrijpelijkerwijs voorzichtig met uitspraken over het incident van afgelopen vrijdag. "Maar over het algemeen blijft het zo dat het aantal ongevallen kleiner is als er fysieke brugwachters zijn. We zeggen niet dat overal de brugwachter terug moet komen. Er zijn gebieden waar het wel goed werkt, zoals in Noord-Brabant."

Ze vervolgt: "We zijn er wel tegen om alles op afstand te bedienen. Er zijn plekken waar af en toe maar een schip voorbijkomt, daar ga je geen brugwachter de hele dag laten zitten. Dat snappen wij ook wel. Maar nu wordt het overal in Noord-Holland gedaan, ook op de drukke vaarroutes."

Vertragingen

Het zorgt volgens Fluitsma voor risico’s op ongelukken, maar zeker ook vertragingen. "We krijgen vaak te horen: 'Ik kan even de brug niet openen, want ik ben even op een ander scherm bezig'. Dat is allemaal oponthoud." Bij de bruggen en de sluis in Zaandam werken de camera’s volgens haar niet altijd even goed, wat ook weer tot problemen leidt. "We worden er niet erg vrolijk van."

Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad laat weten nog niet te kunnen reageren. Morgen komt er wel een brief van wethouder Slegers om de gemeenteraad te informeren.