Dronken man die van openstaande Beatrixbrug viel is zwaargewond, redder ongedeerd

De dronken man die gisteren van de Beatrixbrug in Zaandam af viel, is daarbij zwaargewond geraakt. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar, laat de politie weten. Een passant zag het gebeuren en sprong hem achterna. Met hulp van omstanders wist hij het slachtoffer op de kade te krijgen. De reddende man moest ook even naar het ziekenhuis, maar kon na een warme douche weer naar huis.

Op beelden in handen van NH Nieuws is te zien dat het slachtoffer van de openstaande Beatrixbrug viel. Volgens de politie kwam hij daarna met zijn gezicht op een betonnen plaat terecht, waarna hij in de Wilhelminasluis viel. Het slachtoffer is een 36-jarige man uit Portugal zonder vaste woon- of verblijfplaats. De passant die hem redde is een 34-jarige Zaandammer.

De brug was op het moment van de val open om een passerend schip door te laten. Er zijn verder nog veel vraagtekens bij hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Eerdere ongelukken

In het verleden zijn er meer ongelukken op Zaanse bruggen gebeurd. Een 57-jarige vrouw uit Zaandam verongelukte in 2015 op de Den Uylbrug. Ze fietste over de brug toen die plots openging. Een 77-jarige man en zijn 78-jarige vrouw raakten gewond nadat zij in 2018 van een openstaande Bernhardbrug vielen. De man kwam in het water terecht, de vrouw op het brugdek.